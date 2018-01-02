Академик спрогнозировал десятилетний период похолодания на юге России

Москва, 2 января. Председатель Южного научного центра РАН академик Геннадий Матишов рассказал, что с наступившего года начнется десятилетний период похолодания на юге Российской Федерации.

По словам специалиста, климат повторяется.

«С 2018 года юг России ждет десятилетний период похолодания», — спрогнозировал Матишов.

Он отметил, что первые знаки грядущих похолоданий можно было наблюдать в течение последних нескольких лет, передает РИА Новости.

К примеру, в первом полугодии минувшего года температура была ниже климатической нормы, уточнил он.

Напомним, в начале прошлого лета в Московскую службу психологической помощи населению поступило 3870 обращений, что на 14% больше, чем за такой же период прошлого года.

Тогда специалисты отметили, что погода может влиять на усиление депрессии.