Новый вид полисов ОСАГО введен в России с 1 января

Москва, 2 января. С 1 января в России изменился вид полисов ОСАГО. Теперь на документе появится QR-код.

QR-код необходим для получения уведомления о договоре ОСАГО. Кроме того, с его помощью можно будет установить подлинность документа, получить сведения о марке и модели автомобиля, его государственном номере, а также информацию о том, допущен ли автомобилист до вождения, пишет «ПолитЭксперт».

Перейти на новый вид полисов, оснащенных QR-кодом, необходимо до 1 июля 2018 года. После этой даты старые бланки действовать перестанут.

Ранее Федеральное агентство новостей представило подборку ключевых нововведений для автомобилистов, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.