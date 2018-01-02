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Технологии
Компания PSA Group сообщила о новинках на российском рынке в 2018 году
Общество
Новый вид полисов ОСАГО введен в России с 1 января
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    Новый вид полисов ОСАГО введен в России с 1 января

    10:27  2 Января 2018  /обновлено: 10:27  02 Января 2018
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    Новый вид полисов ОСАГО введен в России с 1 января

    Москва, 2 января. С 1 января в России изменился вид полисов ОСАГО. Теперь на документе появится QR-код.

    QR-код необходим для получения уведомления о договоре ОСАГО. Кроме того, с его помощью можно будет установить подлинность документа, получить сведения о марке и модели автомобиля, его государственном номере, а также информацию о том, допущен ли автомобилист до вождения, пишет «ПолитЭксперт».

    Перейти на новый вид полисов, оснащенных QR-кодом, необходимо до 1 июля 2018 года. После этой даты старые бланки действовать перестанут.

    Ранее Федеральное агентство новостей представило подборку ключевых нововведений для автомобилистов, которые вступили в силу с 1 января 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #пдд #осаго #автомобилисты
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