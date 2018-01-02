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Более 60 террористов ИГ уничтожены на востоке Афганистана
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    Более 60 террористов ИГ уничтожены на востоке Афганистана

    10:29  2 Января 2018  /обновлено: 10:29  02 Января 2018
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    Более 60 террористов ИГ уничтожены на востоке Афганистана

    Кабул, 2 января. Свыше 60 боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) нейтрализованы во вторник в рамках военной операций вооруженных сил Афганистана. Об этом передает телеканал Tolo News.

    Более 60 террористов ИГ уничтожены на востоке Афганистана

    По словам представителя главы провинции Нангархар Атауллы Хогияни, 65 террористов уничтожены и еще 18 получили ранения в ходе воздушных и сухопутных операций. К сожалению, не удалось предотвратить потери со стороны мирного населения — один мирный житель погиб, еще 13 получили ранения.

    Напомним, 28 декабря в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #иг #афганистан #исламское государство #боевики
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