Более 60 террористов ИГ уничтожены на востоке Афганистана
Кабул, 2 января. Свыше 60 боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) нейтрализованы во вторник в рамках военной операций вооруженных сил Афганистана. Об этом передает телеканал Tolo News.
По словам представителя главы провинции Нангархар Атауллы Хогияни, 65 террористов уничтожены и еще 18 получили ранения в ходе воздушных и сухопутных операций. К сожалению, не удалось предотвратить потери со стороны мирного населения — один мирный житель погиб, еще 13 получили ранения.
65 #Daesh Militants Killed, Says Official #Nangarhar https://t.co/cuLnJMPpH3 pic.twitter.com/w03u8Z7r78— TOLOnews (@TOLOnews) January 2, 2018
Напомним, 28 декабря в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.
1 Организация запрещена на территории РФ.