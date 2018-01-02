Более 60 террористов ИГ уничтожены на востоке Афганистана

Кабул, 2 января. Свыше 60 боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) нейтрализованы во вторник в рамках военной операций вооруженных сил Афганистана. Об этом передает телеканал Tolo News.

По словам представителя главы провинции Нангархар Атауллы Хогияни, 65 террористов уничтожены и еще 18 получили ранения в ходе воздушных и сухопутных операций. К сожалению, не удалось предотвратить потери со стороны мирного населения — один мирный житель погиб, еще 13 получили ранения.

Напомним, 28 декабря в столице Афганистана прогремел мощный взрыв.

1 Организация запрещена на территории РФ.