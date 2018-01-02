Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

Москва, 2 января. Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима перемирия в Сирии (провинции Латакия и Алеппо), Турция — шесть. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

#СИРИЯ Информационный бюллетень Минобороны России о соблюдении режима прекращения огня в САР (2 января 2018 г.) https://t.co/vlLxsc0gAC pic.twitter.com/3m6Qo1YpXp — Минобороны России (@mod_russia) January 2, 2018

По данным оборонного ведомства, российская сторона за минувшие сутки зафиксировала восемь случаев хаотичной стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо. Пять нарушений пришлось на провинцию Латакия.

Анкара сообщила о шести случаях стрельбы в провинциях Алеппо и Дамаск, следует из бюллетеня Минобороны России.

Отмечается, что большинство случаев нарушений режима перемирия наблюдаются в районах, подконтрольных боевикам радикальной группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

Ситуация в зонах деэскалации остается стабильной.

Также в российском ведомстве добавили, что на протяжении суток медицинская помощь была оказана 29 мирным сирийцам.

1 Организация запрещена на территории РФ.