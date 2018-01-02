18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Компания PSA Group сообщила о новинках на российском рынке в 2018 году
Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в провинциях Латакия и Алеппо
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    10:16  2 Января 2018  /обновлено: 10:36  02 Января 2018
    653

    Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    Москва, 2 января. Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима перемирия в Сирии (провинции Латакия и Алеппо), Турция — шесть. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

    По данным оборонного ведомства, российская сторона за минувшие сутки зафиксировала восемь случаев хаотичной стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо. Пять нарушений пришлось на провинцию Латакия.

    Анкара сообщила о шести случаях стрельбы в провинциях Алеппо и Дамаск, следует из бюллетеня Минобороны России.

    Сирия: Россия зафиксировала восемь нарушений перемирия в провинциях Латакия и Алеппо

    Отмечается, что большинство случаев нарушений режима перемирия наблюдаются в районах, подконтрольных боевикам радикальной группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России).

    Ситуация в зонах деэскалации остается стабильной.

    Также в российском ведомстве добавили, что на протяжении суток медицинская помощь была оказана 29 мирным сирийцам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #сирия #минобороны рф #латакия #алеппл
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00: бомбардировка США в Дейр-эз-Зоре, 70 террористов ИГ уничтожены в Ираке

      6:00 2 Января 2018 2511
      Читать
      22:49
      Вчера

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ
      15:20
      Вчера

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына
      12:54
      Вчера

      США официально поддержали митингующих в Иране
      8:46
      Вчера

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх
      6:26
      Вчера

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 6123

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9109

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      15128

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3142

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1725
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      Власти Ирана обвинили Вашингтон, Лондон и Эр-Рияд в поддержке протестов в стране

      11:17   2 Января 2018
      479
      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      9:24   2 Января 2018
      609
      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49   1 Января 2018
      6123
      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      18:21   1 Января 2018
      4790