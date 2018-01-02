«Останутся в гордом одиночестве»: россияне ответили на введение Украиной биометрического контроля

Москва, 2 января. Россияне прогнозируют Украине «гордое одиночество» после того, как Киев ввел обязательное прохождение биометрического контроля для граждан РФ и еще 69 стран.

Новые правила въезда на Украину вступили в силу в полном объеме с 1 января 2018 года. Об этом накануне Нового года напомнил МИД страны. Указ об обязательном биометрическом контроле для граждан ряда государств президент Украины Петр Порошенко подписал в конце августа прошлого года.

Теперь россияне смогут попасть на Украину только по паспорту, в котором содержатся биометрические данные. Кроме того, сотрудники украинской погранслужбы будут снимать у граждан РФ отпечатки пальцев, поскольку Киев отнес Россию к числу стран, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Российские пользователи Сети встретили нововведения без энтузиазма, отметив, что Киев от таких условий не выиграет.

«Если так и дальше пойдет, то украинцы останутся в гордом одиночестве», — отмечает Green Tree.

«А анализы в какое окошко ставить?», — интересуется Purple Coffee.

Пользователи отметили, что Украина и прежде не была самым популярным направлением в поездках россиян, теперь же поток сократится еще сильнее. При этом граждане РФ подчеркнули, что всегда найдутся те, кто найдет способ обойти все ограничения и запреты.

«На всякое действие найдутся специалисты обойти такой контроль. Любые замки, например, только от честных людей», — пишет Petlin.

«Лица без гражданства ходят на Украину без всякого контроля», — напомнил Cyan Puzzle историю с Саакашвили.

Впрочем, не все пользователи сочли большой проблемой новые правила въезда на Украину, поскольку паспорта с биометрическими данными действуют уже по всему миру.

«Это мировая практика, биометрические паспорта давно уже используются, в том числе и в РФ», — пишет Olive Bug.

Напомним, с 2014 года Киев взял курс на политику, целью которой фактически является разрыв связи российского и украинского народов. В рамках так называемой «декоммунизации» украинские власти переименовывают улицы и населенные пункты страны, сносят памятники. Так, осенью в Киеве поставили вопрос о сносе монумента князю Владимиру, в Одессе – Екатерине Великой. Кроме того, в 2017 году на Украине запретили использование термина «Великая Отечественная война», назвав его «пропагандистским».