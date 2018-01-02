Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Киева

Симферополь, 2 января. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал марш в украинской столице в честь дня рождения Степана Бандеры, отметив, что украинский нацизм стал неотъемлемой частью государственной идеологии Украины.

По его словам, киевская власть снова демонстрирует всему миру, что «украинский нацизм является неотъемлемой частью государственной идеологии Украины».

«Бабий Яр, Волынская резня, Хатынь, Одесса, Донбасс — это звенья одной цепи. В этом трагическом списке мог быть и Крым», — написал Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook Аксенов.

Глава Крыма заявил, что нужно добиваться «признания идеологии киевского нацизма преступной на международном уровне».

Кроме того, он подчеркнул, что «этот шабаш» не может продолжаться вечно.

Напомним, ранее стало известно, что свыше тысячи сторонников украинской националистической партии «Свобода» (запрещена в России) провели марш в центре Киева, приуроченный ко дню рождения лидера ОУН-УПА11 (террористическая организация запрещена в России) Степана Бандеры.

1 Организация запрещена на территории РФ.