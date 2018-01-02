Путин занял первое место по частоте упоминаний во «ВКонтакте» в 2017 году

Москва, 2 января. Социальная сеть «ВКонтакте» составила рейтинг людей, которые чаще всего упоминались на ее страницах в минувшем году.

Согласно подсчетам «ВКонтакте», глава российского государства Владимир Путин безоговорочно занял первое место (6,8 млн упоминаний).

На втором месте расположился рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко — Прим.ред.). «Бронзу» «добыл» американский лидер Дональд Трамп — 2,6 млн упоминаний.

Далее по списку идут рэп-музыкант Face — 2,5 млн и певец Егор Крид — 2,3 млн.

Кроме того, в список попал форвард сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси, который занял восьмую строчку с 1,9 млн упоминаниями.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, чтобы хотел бы услышать в российских новостях.

Владимир Путин. Биография