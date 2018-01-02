Болгария отклонила жалобу «Укроборонпрома» на соглашение о ремонте МиГ-29

София, 2 января. Комиссия по защите конкуренции Болгарии отклонила требование украинской фирмы «Укроборонпром», которая обжаловала решение оборонного ведомства Болгарии заключить соглашение с Российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» о ремонте истребителей МиГ-29. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

Отмечается, что вердикт комиссии позволяет болгарскому военному ведомству продолжить переговоры о заключении прямого соглашения с российской стороной общей стоимостью порядка 40,5 млн евро по ремонту и усовершенствованию 12 самолетов МиГ-29А и трех МиГ-29УБ для Военно-воздушных сил страны, передает ТАСС.

Однако уточняется, что решение комиссии не ключевое, поскольку может быть обжаловано украинской фирмой в ВС Болгарии.

Ранее глава министерства обороны Болгарии Красимир Каракачанов выразил уверенность в том, что в конце января — начале февраля оборонное ведомство заключит соглашение с РСК «МиГ» о ремонте истребителей.