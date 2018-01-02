Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры на высоком уровне

Москва, 2 января. Южная Корея предложила КНДР провести переговоры на высоком уровне, сообщил во вторник министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мен Гюн.

В качестве места для переговоров Сеул предложил пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Южной Кореей и КНДР. Ориентировочная дата для встречи представителей государств – 9 января, пишет РИА Новости.

Как отметил Чо Мен Гюн, данное предложение Сеул выдвинул в связи с заявлением Ким Чен Ына, в котором северокорейский лидер выразил надежду на участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, ранее во вторник лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул готов раздельно обсуждать с Пхеньяном улучшение отношений и денуклеаризацию КНДР.