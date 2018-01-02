В Греции зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1

Афины, 2 января. Утром во вторник на севере Греции недалеко от границы с Македонией произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщила Геологическая служба США. По данным сейсмологов, подземные толчки произошли около 04.24 утра по местному времени (07.24 по Москве) в 12 километрах к западу от города Родополис.

Очаг землетрясения находился на глубине шести километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, ранее, как писал RT, землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Македонии.