Сирия: военные России доставили детям новогодние подарки в САР

Дамаск, 2 января. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике передали сирийским детям сувениры и подарки, собранные в ходе благотворительной акции «Дети России — детям Сирии».

По имеющимся данным, участники движения «Юнармия» из многочисленных российских регионов сумели собрать порядка 10,5 тонны одежды, обуви, школьных принадлежностей, игрушек и кондитерских изделий для сирийских детей. Гуманитарный груз был доставлен в САР военно-транспортным лайнером, передает РИА Новости.

По словам представителя Центра по примирению Сергея Серобабы, российские школьники также передали сирийским детям учебники по русскому языку, поскольку здесь он пользуется популярностью.

Напомним, ранее сообщалось, что Российский культурный центр в сирийской столице впервые за семь лет провел новогодний праздник для детей Сирии.