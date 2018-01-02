Руководитель «Нью-Йорк Сити балет» уволился из-за обвинений в домогательствах

Нью-Йорк, 2 января. Художественный руководитель балетной труппы «Нью-Йорк Сити балет» Питер Мартинс заявил, что покинет пост из-за обвинений в домогательствах.

Свою вину Мартинс отрицает, он сотрудничает со следствием и уверен, что его невиновность будет доказана. Об этом он написал в письме руководящему совету балета, сообщает «Подмосковье 360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Я отрицал и продолжаю отрицать, что я был связан с каким-то подобным случаем неподобающего поведения», — цитирует письмо The New York Times.

Председатель совета Чарльз Шарф выразил Мартинсу благодарность за работу и сообщил, что в ближайшее время будет создан комитет по поиску нового художественного руководителя труппы. Мартинс занимал пост худрука «Нью-Йорк Сити балет» с 1990 года.

Напомним, в минувшем году в США разразился не один громкий скандал, связанный с обвинениями в сексуальных домогательствах. Так, в конце ноября из-за такого скандала Гильдию режиссеров США добровольно покинул американский продюсер Харви Вайнштейн. Как ранее сообщал RT, также пост зампреда юридического комитета палаты представителей США в конце осени по этой причине покинул конгрессмен Джон Коньерс.