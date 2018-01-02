Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

Москва, 2 января. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова польского премьера Матеуша Моравецкого, заявившего накануне, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских государств из-за большого потока беженцев из Украины.

Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, т.к. принимает много украинцев. Не иначе как устали от "успехов" Порошенко. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 1, 2018

«Премьер Польши: страна не будет принимать беженцев по квоте ЕС, так как принимает много украинцев. Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», — написал сенатор в социальной сети Twitter.

Ранее Моравецкий также заявил, что Польша сумела сократить напряжение на восточных границах Европейского союза и приняла несколько сотен тысяч беженцев с Украины. Однако он подчеркнул, что позиция Польши по вопросу мигрантов с Ближнего востока и Северной Африки остается прежней.

Polish Prime Minister Confirms Commitment to Tighten Migration Policy - WARSAW (Sputnik) - Poland will continue its approach of not accepting migrants from the Middle East and North Africa, the country's Prime Minister Mateusz Morawiecki said, stressi... https://t.co/34fyyD219m — Zyite (@ZyiteGadgets) January 1, 2018

Напомним, Европейская комиссия подала в суд Евросоюза исковое заявление против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС.