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Политика
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Сирия, КНДР: немцы назвали самые опасные конфликты 2018 года
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    Сирия, КНДР: немцы назвали самые опасные конфликты 2018 года

    8:59  2 Января 2018  /обновлено: 8:59  02 Января 2018
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    Сирия, КНДР: немцы назвали самые опасные конфликты 2018 года

    Берлин, 2 января. Конфликт с КНДР больше всего тревожит немецких граждан в 2018 году, говорится в результатах социологического опроса, проведенного институтом YouGov.

    Согласно данным опроса, 40% граждан Германии назвали самым опасным северокорейский конфликт. Северная Корея объявила себя ядерной державой и настаивает на том, чтобы другие государства признали этот статус.

    Сирия, КНДР: немцы назвали самые опасные конфликты 2018 года

    В то же время Вашингтон хочет, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын свернул свою ядерную программу и уничтожил оружие. Многие специалисты боятся, что конфликт может обостриться, пишет издание Focus.

    На второй строчке по итогам опроса стоит «Исламское государство»1 (группировка запрещена в России). Ситуация в Сирии и Ираке тревожит респондентов, несмотря на то, что террористов удалось победить. Однако, по оценкам военных и экспертов, с терроризмом не покончено.

    Сирия, КНДР: немцы назвали самые опасные конфликты 2018 года

    Кроме того, многие тревожатся, что боевики активизируют свою экстремистскую деятельность в странах Европы, передает RT.

    Также 8% опрошенных в Германии обеспокоены ближневосточным конфликтом между Израилем и Палестиной. Столько же респондентов беспокоится из-за конкурентной борьба между Эр-Риядом и Тегераном.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #сирия #игил #ирак #германия #опрос
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