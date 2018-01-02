Сирия, КНДР: немцы назвали самые опасные конфликты 2018 года

Берлин, 2 января. Конфликт с КНДР больше всего тревожит немецких граждан в 2018 году, говорится в результатах социологического опроса, проведенного институтом YouGov.

Согласно данным опроса, 40% граждан Германии назвали самым опасным северокорейский конфликт. Северная Корея объявила себя ядерной державой и настаивает на том, чтобы другие государства признали этот статус.

В то же время Вашингтон хочет, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ын свернул свою ядерную программу и уничтожил оружие. Многие специалисты боятся, что конфликт может обостриться, пишет издание Focus.

На второй строчке по итогам опроса стоит «Исламское государство»1 (группировка запрещена в России). Ситуация в Сирии и Ираке тревожит респондентов, несмотря на то, что террористов удалось победить. Однако, по оценкам военных и экспертов, с терроризмом не покончено.

Кроме того, многие тревожатся, что боевики активизируют свою экстремистскую деятельность в странах Европы, передает RT.

Также 8% опрошенных в Германии обеспокоены ближневосточным конфликтом между Израилем и Палестиной. Столько же респондентов беспокоится из-за конкурентной борьба между Эр-Риядом и Тегераном.

1 Организация запрещена на территории РФ.