Жительница Калифорнии родила близнецов в разные годы

Москва, 2 января. В новогоднюю ночь жительница Калифорнии родила близнецов. Старший ребенок появился на свет еще в декабре, младший – в январе. Таким образом, в документах у близнецов будут зафиксированы разные годы рождения.

Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос родились с разницей в 20 минут в госпитале Delano Regional Medical Center. Как сообщили врачи, близнецы появились на свет раньше назначенного срока: предполагалось, что день их рождения настанет в конце января, пишет «Подмосковье 360» со ссылкой на Daily Mail.

Брат и сестра чувствуют себя хорошо и скоро отправятся домой. У них есть еще три сестры, которые ждут близнецов дома.