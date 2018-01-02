Нобелевский лауреат назвала пять простых способов замедлить старение

Сан-Франциско (Калифорния, США), 2 января. Пять простых методов замедлить старение назвала нобелевский лауреат, биолог Элизабет Блэкберн (Elizabeth Blackburn).

Science of Longevity: Telomeres & Meditation with Elizabeth Blackburn by Jo Marchant via @mosaicscience + Menla Blog https://t.co/lBfFIbQsmy pic.twitter.com/58b0LNfNZU — Menla Dewa Spa (@menla) January 2, 2018

По словам 69-летнего ученого, главным образом необходимо справиться со стрессом. Во-вторых, научиться расслабляться и медитировать.

Кроме того, научный специалист считает важными способами борьбы со старением общение с соседями, замужество и наличие друга, который неразлучен с человеком по жизни, передает РИА Новости.

В совокупности данные факторы положительно отражаются на организме человека и пресекают укорачивание теломеров.

Помимо этого, биолог уверена, что для положительного состояния организма человека необходимо наличие высоких доходов, поскольку обеспеченность позволяет держать себя в тонусе.