Макрон посетит Китай после новогодних праздников

Пекин, 2 января. Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Китай с визитом 8 января, сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Макрон проведет в Китае три дня. Инициировала визит китайская сторона: приглашение французскому коллеге направил председатель КНР Си Цзиньпин, информирует Центральное телевидение Китая.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон собирался посетить Китай в конце 2017 года. О намерении провести переговоры с китайским коллегой Макрон, как сообщал RT, заявил еще летом прошлого года, выступая перед конгрессом французского парламента.