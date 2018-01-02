Погранслужба США сообщила о неполадках в работе систем данных

Вашингтон, 2 января. Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов заявила о краткосрочных перебоях в системах данных в некоторых воздушных гаванях. Об этом сообщает NBC News.

Customs and Border Protection outage sparks long lines at U.S. airports https://t.co/3ce9oEDXfL pic.twitter.com/7FBTDQDBkV — NBC News (@NBCNews) January 2, 2018

По данным американских СМИ, технические неисправности в работе систем были ликвидированы, после чего все аэропорты возобновили работу.

«В ходе бездействия системы пограничная служба могла пользоваться базами данных, связанных с обеспечением безопасности, поэтому пассажиров проверяли согласно регламенту безопасности», — уточнили в пограничной службе.

Согласно информации телеканала, перебои продолжались в течение нескольких часов. В результате инцидента в некоторых аэропортах Соединенных Штатов образовались огромные очереди.