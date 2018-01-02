Жандарм мировой торговли: во Франции раскритиковали США за санкции против России

Париж, 2 января. Франции становится неинтересна трансатлантическая торговля, власти рассматривают Китай и Российскую Федерацию как противовес все более сомнительным торговым отношениям с США и Великобританией. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил глава финансового ведомства Франции Брюно Ле Мэр заявил.

Как отмечают авторы статьи, данное заявление свидетельствует о том, что европейские страны намерены пересмотреть свои традиционные торговые связи на фоне Brexit и прихода к власти в США миллиардера Дональда Трампа.

«Мы намерены отойти от мира, где доминирующую роль играют только трансатлантические отношения, и начать придерживаться более сбалансированного подхода», — заявил французский министр.

Ле Мэр подчеркнул, что французские власти хотят создать «торговую магистраль, которая идет из Европы в Китай и Россию».

Французский министр также раскритиковал власти США относительно сохранения угрозы введения «экстерриториальных санкций» — совокупность законов, которые позволят Вашингтону «наказывать зарубежные компании за ведение дел в России», передает RT.

Он решительно отметил, что данные ограничения превратят США в «фактического жандарма мировой торговли».

В ходе визита в российскую столицу, пишет газета, Ле Мэр работал над оживлением экономических связей с российской стороной, которые сильно пострадали от введенных Евросоюзом санкций.

Ранее Ле Мэр заявил, что Париж ждет отмены санкций против России.