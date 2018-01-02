18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Аксенов назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Киева
Политика
Жандарм мировой торговли: во Франции раскритиковали США за санкции против России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жандарм мировой торговли: во Франции раскритиковали США за санкции против России

    8:15  2 Января 2018  /обновлено: 8:16  02 Января 2018
    298

    Жандарм мировой торговли: во Франции раскритиковали США за санкции против России

    Париж, 2 января. Франции становится неинтересна трансатлантическая торговля, власти рассматривают Китай и Российскую Федерацию как противовес все более сомнительным торговым отношениям с США и Великобританией. Об этом в интервью газете The Wall Street Journal заявил глава финансового ведомства Франции Брюно Ле Мэр заявил.

    Как отмечают авторы статьи, данное заявление свидетельствует о том, что европейские страны намерены пересмотреть свои традиционные торговые связи на фоне Brexit и прихода к власти в США миллиардера Дональда Трампа.

    Жандарм мировой торговли: во Франции раскритиковали США за санкции против России

    «Мы намерены отойти от мира, где доминирующую роль играют только трансатлантические отношения, и начать придерживаться более сбалансированного подхода», — заявил французский министр.

    Ле Мэр подчеркнул, что французские власти хотят создать «торговую магистраль, которая идет из Европы в Китай и Россию».

    Французский министр также раскритиковал власти США относительно сохранения угрозы введения «экстерриториальных санкций» — совокупность законов, которые позволят Вашингтону «наказывать зарубежные компании за ведение дел в России», передает RT.

    Жандарм мировой торговли: во Франции раскритиковали США за санкции против России

    Он решительно отметил, что данные ограничения превратят США в «фактического жандарма мировой торговли».

    В ходе визита в российскую столицу, пишет газета, Ле Мэр работал над оживлением экономических связей с российской стороной, которые сильно пострадали от введенных Евросоюзом санкций.

    Жандарм мировой торговли: во Франции раскритиковали США за санкции против России

    Ранее Ле Мэр заявил, что Париж ждет отмены санкций против России.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша #евросоюз #париж #франция #ес #политика #ле мэр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Сирия итоги за сутки на 2 января 06.00:  бомбардировка США в Дейр-эз-Зоре, 70 террористов ИГ уничтожены в Ираке

      6:00 2 Января 2018 1615
      Читать
      22:49
      Вчера

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ
      15:20
      Вчера

      «Ядерный покер продолжается»: Пушков отреагировал на заявление Ким Чен Ына
      12:54
      Вчера

      США официально поддержали митингующих в Иране
      8:46
      Вчера

      Оргкомитет Олимпиады-2018 поддержал решение КНДР об участии в Играх
      6:26
      Вчера

      В РФ с 1 января вступает в силу закон о телемедицине

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018 4079

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      9074

      Самый грязный город Европы: зимний Киев глазами корреспондента ФАН

      14:51 25 Декабря 2017
      15010

      ФАН публикует видео эвакуации ТЦ «Галерея» в Петербурге

      21:32 16 Декабря 2017
      3119

      Спецслужбы эвакуируют ТРЦ «Галерея» в центре Петербурга

      19:48 16 Декабря 2017
      1718
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      Пушков связал отказ Польши от беженцев по квоте ЕС с «успехами» Порошенко

      9:24   2 Января 2018
      115
      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49   1 Января 2018
      4079
      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      Сирия: Асад назначил нового министра обороны

      18:21   1 Января 2018
      4358
      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      Яд в блестящей упаковке: в Крыму оценили новогоднее обращение Порошенко к украинцам

      13:05   1 Января 2018
      45893