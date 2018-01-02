Китай намерен наращивать стратегическое взаимодействие с Россией в 2018 году

Пекин, 2 января. Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с Россией в наступившем 2018 году. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову в новогодней поздравительной телеграмме.

В тексте послания отмечается, что Пекин готов совместными усилиями с Москвой «всесторонне реализовывать консенсус, достигнутый руководителями двух стран, непрерывно углублять стратегическое взаимодействие на международной арене», а также строить новую форму международных отношений, основанных «на взаимоуважении, справедливости и взаимовыгодном сотрудничестве», пишет РИА Новости.

«Стороны непрерывно углубляют политическое взаимодоверие, повышается уровень прагматического сотрудничества, поддерживают тесное взаимодействие по наиболее важным международным вопросам», — добавил Ван И.

Глава китайского МИД подчеркнул, что в 2017 году Россия и Китай смогли достигнуть нового уровня в развитии китайских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства, благодаря личному участию лидеров государств – Владимира Путина и Си Цзиньпина. Ван И отметил, что Москва и Пекин делают значительный вклад в поддержание мира и безопасности как в регионе, так и в мире.

Напомним, ранее, как сообщал RT, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов укреплять взаимное доверие с Россией в 2018 году.