Сеул заявил о готовности обсуждать с Пхеньяном улучшение отношений и денуклеаризацию КНДР

Москва, 2 января. Сеул готов обсуждать развитие двусторонних отношений с Пхеньяном и вопрос денуклеаризации КНДР отдельно, сообщил во вторник на заседании правительства южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин.

По его словам, в раздельном продвижении диалога «нет никаких проблем». При этом Мун Чжэ Ин отметил, что прогресс в отношениях Сеула с Пхеньяном напрямую зависит от денуклеаризации Корейского полуострова, пишет ТАСС.

Напомним, в конце ноября 2017 года КНДР произвела запуск новой баллистической ракеты «Хвасон-15». Пхеньян заявил, что ракета способна поразить цели в любой точке США. В ответ на это Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи. В частности, были введены ограничения на поставки КНДР нефти и нефтепродуктов.

Ранее эксперты рассказали RT, зачем Пхеньян укрепляет свой ядерный потенциал и с чем связаны заявления северокорейского лидера Ким Чен Ына о «ядерной кнопке» на его рабочем столе.