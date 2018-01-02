Не прощаюсь: Акунин опубликовал первую главу заключительного романа о Фандорине

Москва, 2 января. Российский писатель и литературовед Борис Акунин разместил на своей странице в социальной сети Facebook первую главу финальной книги из цикла «Приключения Эраста Фандорина».

Писатель отметил, что это «новогодний презент» поклонникам.

«Последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина» выйдет только в феврале, но вот первая глава книги. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — передает телеканал «360».

Борис Акунин опубликовал 29 страниц последнего романа про Эраста Фандорина.https://t.co/MITgjWP4EM#БорисАкунин pic.twitter.com/Z7NgNKjEHB — Пятый канал Новости (@5tv) January 2, 2018

Напомним, ранее Акунин рассказал о завершении заключительной книги о Фандорине, отметив, что выход произведения запланирован на 8 февраля наступившего года.