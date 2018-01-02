МИД Пакистана вызвал посла США из-за обвинений Трампа в адрес Исламабада

Исламабад, 2 января. МИД Пакистана вызвал посла США Дэвида Хейла после обвинений главы Белого дома Дональда Трампа в адрес Исламабада в укрывательстве террористов. Об этом со ссылкой на источник сообщает News International.

По данным издания, МИД Пакистана вызвал посла США в Исламабаде Дэвида Хейла вечером 1 января. Дипломата вызвали, чтобы выразить протест против «необоснованных обвинений», которые высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter.

Напомним, накануне глава Белого дома раскритиковал Пакистан за укрывательство террористов и обвинил Исламабад во «лжи и мошенничестве». Трамп отметил, что Вашингтон совершил ошибку, переведя Пакистану за 15 лет более 33 млрд долларов, и подчеркнул, что больше этого не будет.

В ответ глава МИД Пакистана Хаваджа Асиф заявили, что слова президента США «не имеют никакого значения», так как Исламабад уже отказался от расширения сотрудничества с Вашингтоном.