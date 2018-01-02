Четверо взрослых и ребенок отравились угарным газом в Курганской области
Курган, 2 января. Четверо взрослых и ребенок погибли от отравления угарным газом в Курганской области. В результате трагедии еще трое человек были доставлены в медицинское учреждение.
По имеющимся данным, чрезвычайное происшествие случилось в минувший понедельник, в населенном пункте Петропавловское в частном жилом доме.
Согласно предварительной информации, гибель людей произошла в результате поломанного газового котла, передает РИА Новости.
В результате трагедии пятеро человек погибли, среди них был маленький ребенок, сообщает «URA.RU».
В настоящее время состояние трех пострадавших доктора оценивают как тяжелое. Детали и обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России инициировал проверку по факту гибели семи человек в Оренбургской области.