Жителей КНДР призвали не смешивать пиво с водкой

Москва, 2 января. Накануне новогодних праздников Центральное радио КНДР призвало жителей страны не смешивать пиво с водкой.

«Водку не следует пить больше, чем в эквиваленте 80 миллилитров спирта за вечер, причем водку и пиво лучше пить отдельно», — цитирует радиосообщение агентство «Ренхап».

СМИ напомнили жителям Северной Кореи, что в зимнее время человеческий организм тратит большое количество энергии, чтобы поддерживать температуру тела. Важную роль в этом процессе играют сердце и печень, на которых одновременное употребление пива и водки может негативно сказаться.

Ранее, как сообщал телеканал «Подмосковье 360», ученые объяснили, почему употребление одного вида алкоголя не поможет избежать похмелья.