Путин лично поблагодарил меня за популяризацию шахмат — Карякин

Москва, 2 января. Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о благодарности главы российского государства Владимира Путина за популяризацию шахмат в стране.

По словам Карякина, он счастлив от того, что многие дети и их родители начали играть в шахматы благодаря знаменитому поединку с Магнусом Карлсеном.

«Мне кажется, что это лучшее признание моих заслуг в плане развития шахмат в России», — передает «Р-Спорт» слова спортсмена.

Карякин добавил, что глава российского государства Владимир Путин в ходе их личной встречи поблагодарил его за популяризацию шахмат в России.

«Это вообще супер. Я добился многих успехов в данном виде деятельности, и мои личные лучшие результаты еще будут», — подчеркнул он.

Напомним, в ноябре 2017 года Карякин присоединился к общественному движению «Команда Путина» (Putin Team).

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