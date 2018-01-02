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Политика
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В Пакистане при взрыве баллона с газом в больнице погибли шесть человек
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    В Пакистане при взрыве баллона с газом в больнице погибли шесть человек

    7:20  2 Января 2018  /обновлено: 7:21  02 Января 2018
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    В Пакистане при взрыве баллона с газом в больнице погибли шесть человек

    Исламабад, 2 января. В результате взрыва газового баллона на территории больницы погибли шесть человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает Geo TV.

    Трагедия произошла в понедельник днем в больнице города Атток, провинция Пенджаб. В результате взрыва частично обрушилось здание больницы, что привело к гибели шести человек, в том числе двух детей. Также от взрыва пострадали 10 человек. По сообщению спасательных служб, под завалами все еще остаются люди.

    Напомним, ранее в результате террористической атаки в протестантской церкви в Пакистане погибли восемь человек, сообщает RT. По данным издания, в атаке участвовали два смертника, один из них был ликвидирован. В результате взрыва ранения получили 57 человек.

    Автор: Виталий Малясев
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    #взрыв #больница #газ #пакистан #погибшие
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