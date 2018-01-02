В Пакистане при взрыве баллона с газом в больнице погибли шесть человек

Исламабад, 2 января. В результате взрыва газового баллона на территории больницы погибли шесть человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщает Geo TV.

Трагедия произошла в понедельник днем в больнице города Атток, провинция Пенджаб. В результате взрыва частично обрушилось здание больницы, что привело к гибели шести человек, в том числе двух детей. Также от взрыва пострадали 10 человек. По сообщению спасательных служб, под завалами все еще остаются люди.

Напомним, ранее в результате террористической атаки в протестантской церкви в Пакистане погибли восемь человек, сообщает RT. По данным издания, в атаке участвовали два смертника, один из них был ликвидирован. В результате взрыва ранения получили 57 человек.