Пять человек пострадали при столкновении иномарки с автобусом на Сахалине

Южно-Сахалинск, 2 января. При столкновении легкового автомобиля Toyota с автобусом Hyundai в Сахалинской области пострадали пять человек. Двое из них – несовершеннолетние.

Инцидент произошел вечером 1 января на трассе Невельск – Томари – Аэропорт. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, 33-летний водитель Toyota вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно на 36-ом километре дороги он заснул и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, уточняет RT. По факту ДТП решается вопрос о возбуждении уголовного дела.