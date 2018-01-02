Впервые с 2015 года Биткоин стартовал с падения

Москва, 2 января. Впервые с 2015 года Биткоин начал год с падения, курс криптовалюты продолжает снижаться с 17 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным издания, 17 декабря курс Биткоина достиг максимального значения в 20 тысяч долларов. После этого стоимость криптовалюты начала снижаться. Ранее падение курса Биткоина 1 января случалось лишь в 2015 году, когда криптовалюта потеряла 1,85%. В 2018 году падение было более ощутимым — 4,28%. В первый день 2017 года Биткоин вырос на 3,58%.

Аналитики отмечают, что к 23.55 мск 1 января текущего года Биткоин продавался на Нью-Йоркской бирже за 13,44 тысячи долларов.