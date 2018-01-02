Президент Южной Кореи приветствовал решение КНДР об участии в Олимпиаде-2018

Сеул, 2 января. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына направить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане делегацию КНДР. Соответствующее заявление южнокорейский лидер сделал на заседании Государственного совета.

«Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером», — заявил Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи также поручил министерствам по делам объединения, спорта и культуры подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде. Кроме того, Мун Чжэ Ин попросил МИД проконсультироваться с союзниками и международным сообществом о путях решения проблем и вопросам улучшения отношений с Северной Кореей.

Напомним, ранее телеканал «360» со ссылкой на СМИ сообщил, что Ким Чен Ын допустил участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в 2018 году.