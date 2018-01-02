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Политика
Сеул заявил о готовности обсуждать с Пхеньяном улучшение отношений и денуклеаризацию КНДР
Весь мир
Президент Южной Кореи приветствовал решение КНДР об участии в Олимпиаде-2018
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    Президент Южной Кореи приветствовал решение КНДР об участии в Олимпиаде-2018

    6:50  2 Января 2018  /обновлено: 6:50  02 Января 2018
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    Президент Южной Кореи приветствовал решение КНДР об участии в Олимпиаде-2018

    Сеул, 2 января. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына направить на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане делегацию КНДР. Соответствующее заявление южнокорейский лидер сделал на заседании Государственного совета.

    «Мы приветствуем и расцениваем это как согласие с нашим предложением воспользоваться Олимпиадой в Пхенчхане как хорошей возможностью ради мира и улучшения отношений между Югом и Севером», — заявил Мун Чжэ Ин.

    Президент Южной Кореи также поручил министерствам по делам объединения, спорта и культуры подготовить варианты участия спортсменов из КНДР в Олимпиаде. Кроме того, Мун Чжэ Ин попросил МИД проконсультироваться с союзниками и международным сообществом о путях решения проблем и вопросам улучшения отношений с Северной Кореей.

    Напомним, ранее телеканал «360» со ссылкой на СМИ сообщил, что Ким Чен Ын допустил участие северокорейских спортсменов в Олимпийских играх в 2018 году.

    Автор: Виталий Малясев
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    #кндр #южная корея #олимпиада-2018
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