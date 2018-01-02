В США после экстренной посадки самолета госпитализировали четырех человек

Бостон, 2 января. После возвращения из-за технической неисправности самолета компании American Airlines в аэропорт Бостона госпитализированы четыре человека. Об этом сообщает телеканал WSVB-TV.

Самолет вылетел из Бостона в город Шарлотт, но после того, как пассажиры пожаловались на странный запах, экипаж решил повернуть назад. После возвращения в Бостон в больницу доставили трех членов экипажа и одного пассажира. Всего на борту самолета находились пять членов экипажа и 120 пассажиров.

В компании подчеркнули, что инцидент произошел из-за «технической проблемы». О диагнозе пострадавшим не сообщается.

Ранее об экстренной посадке самолета в России из-за неполадки на борту сообщил портал URA.ru. По данным издания, самолет вылетел из Челябинска в Петербург, но совершил экстренную посадку в аэропорту отправления. В воздушной гавани сообщили, что неполадки могли возникнуть в системе кондиционирования самолета.