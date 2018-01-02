ВВС Израиля атаковали объект ХАМАС в секторе Газа

Тель-Авив, 2 января. Самолет израильских ВВС в ответ на ракетный обстрел территории Израиля атаковал принадлежащий движению ХАМАС объект на юге сектора Газа. Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«В ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее сегодня вечером, самолет ВВС Израиля нанес удар по военному объекту, принадлежащему террористической организации ХАМАС на юге Газы», — говорится в сообщении.

Ранее из сектора Газа в стону территории Израиля была запущена ракета, сообщает RT. Минобороны страны подтвердило удар, о жертвах или разрушениях не сообщалось.

Ракетные обстрелы территории еврейского государства участились после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Решение главы Белого дома привело к обострению ситуации в регионе, лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей интифады и всеобщего восстания.