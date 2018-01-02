Грузовик протаранил группу пешеходов в Сан-Франциско

Вашингтон, 2 января. Грузовик сбил двух пешеходов и врезался в легковой автомобиль в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом в сервисе микроблогов Twitter сообщает пожарная служба города.

В результате инцидента пострадали семь человек. Серьезные травмы получили два пешехода, оба пострадавших доставлены в больницу. Незначительные ранения получили пять человек, которые в момент столкновения находились в легковом автомобиле.

Причины инцидента пока не установлены, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

.@sfpd detained driver of truck that injured two pedestrians and hit two vehicles. He told officers he lost control as he was going south on 21st Ave. at Geary Blvd. #SanFrancisco pic.twitter.com/s7YgdykTly — Lilian Kim (@liliankim7) January 2, 2018

Похожий случай произошел в США в начале декабря, сообщает RT. В районе Нью-Йорка Квинс неизвестный сбил на большой скорости четырех пешеходов и скрылся. В результате ДТП один человек погиб, трое в критическом состоянии были доставлены в больницу.