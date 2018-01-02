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Грузовик протаранил группу пешеходов в Сан-Франциско
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    Грузовик протаранил группу пешеходов в Сан-Франциско

    5:51  2 Января 2018  /обновлено: 5:51  02 Января 2018
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    Грузовик протаранил группу пешеходов в Сан-Франциско

    Вашингтон, 2 января. Грузовик сбил двух пешеходов и врезался в легковой автомобиль в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом в сервисе микроблогов Twitter сообщает пожарная служба города.

    В результате инцидента пострадали семь человек. Серьезные травмы получили два пешехода, оба пострадавших доставлены в больницу. Незначительные ранения получили пять человек, которые в момент столкновения находились в легковом автомобиле.

    Причины инцидента пока не установлены, на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

    Похожий случай произошел в США в начале декабря, сообщает RT. В районе Нью-Йорка Квинс неизвестный сбил на большой скорости четырех пешеходов и скрылся. В результате ДТП один человек погиб, трое в критическом состоянии были доставлены в больницу.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #дтп #пострадавшие #грузовик #пешеходы
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