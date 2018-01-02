МИД Пакистана ответил Трампу на обвинения в поддержке террористов

Исламабад, 2 января. Глава МИД Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что слова президента США Дональда Трампа о финансовой помощи стране «не имеют значения», потому что пакистанские власти уже отказались от расширения сотрудничества с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Geo TV.

«Мы уже сказали США, что не будем делать больше, поэтому заявление Трампа о том, что «больше этого не будет» не имеет никакого значения», — заявил Асиф.

Министр подчеркнул, что Пакистан готов опубликовать подробные данные о полученной от Вашингтона помощи.

По мнению главы пакистанского МИД, высказывание Дональда Трампа было вызвано расстройством американского лидера неудачами в Афганистане. Хаваджа Асиф отметили, что существует лишь мирное решение проблемы и выступил против военного присутствия США в Афганистане.

Напомним, глава Белого дома в своем микроблоге в сервисе Twitter обвинил Пакистан в предоставлении убежища террористам, сообщает RT. Дональд Трамп написал, что за 15 лет Вашингтон перевел Исламабаду 33 млрд долларов, но получили в ответ лишь «ложь и мошенничество».

Позже в поддержку главы Белого дома высказался бывший президент Афганистана Хамид Карзай.