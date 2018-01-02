В США звезды шоу-бизнеса основали движение в защиту женщин от домогательств

Вашингтон, 2 января. Работницы телевидения, театра и киноиндустрии в США объявили об основании движения в защиту женщин от сексуальных домогательств и дискриминации.

Движение получило название Time’s Up. Его идеологом стала известная по сериалу «Анатомия страсти» продюсер Шонда Раймс, сообщает портал Ura.ru.

В опубликованном на сайте организации сообщении говорится, что инициативу уже поддержали более 300 работающих в индустрии женщин. В том числе Натали Портман, Эмма Стоун, Рашида Джонс, Ева Лонгория, Риз Уизерспун и Керри Вашингтон.

Движение будет заниматься оказанием юридической помощи подвергшимся домогательствам представительницам не престижных профессий. В том числе сотрудницам фабрик, ферм и уборщицам. На эти цели Time’s Up собирается выделять средства из пополняемого пожертвованиями фонда в размере 13 млн долларов.

Также участницы движения намерены добиваться принятия более строгих законов, введения штрафов для компаний, в которых были зафиксированы случаи домогательств и прекращения практики секретных соглашений с жертвами.