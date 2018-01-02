Экс-президент Афганистана призвал Трампа усилить давление на Пакистан

Кабул, 2 января. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил за оказание давления на пакистанских военных, чтобы обеспечить мир в регионе, поддержав позицию главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее президент США написал в микроблоге в сервисе Twitter о том, что Пакистан не помогал в борьбе терроризмом и даже укрывал террористов из Афганистана, несмотря на направляемую США финансовую помощь. Трамп подчеркнул, что этого больше не будет.

Хамид Карзай ответил на заявление главы Белого дома в своем микроблоге. Бывший президент Афганистана отметил, что запись Трампа по поводу «двойственной позиции Пакистана», которую Исламабад занимает последние 15 лет, показывает, что война с терроризмом должна вестись в убежищах боевиков за пределами Афганистана, а не заключаться в бомбежке афганских деревень. Также бывший президент страны призвал оказать давление на вооруженные силы Пакистана.