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Экс-президент Афганистана призвал Трампа усилить давление на Пакистан
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    Экс-президент Афганистана призвал Трампа усилить давление на Пакистан

    4:49  2 Января 2018  /обновлено: 4:49  02 Января 2018
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    Экс-президент Афганистана призвал Трампа усилить давление на Пакистан

    Кабул, 2 января. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай выступил за оказание давления на пакистанских военных, чтобы обеспечить мир в регионе, поддержав позицию главы Белого дома Дональда Трампа.

    Ранее президент США написал в микроблоге в сервисе Twitter о том, что Пакистан не помогал в борьбе терроризмом и даже укрывал террористов из Афганистана, несмотря на направляемую США финансовую помощь. Трамп подчеркнул, что этого больше не будет.

    Хамид Карзай ответил на заявление главы Белого дома в своем микроблоге. Бывший президент Афганистана отметил, что запись Трампа по поводу «двойственной позиции Пакистана», которую Исламабад занимает последние 15 лет, показывает, что война с терроризмом должна вестись в убежищах боевиков за пределами Афганистана, а не заключаться в бомбежке афганских деревень. Также бывший президент страны призвал оказать давление на вооруженные силы Пакистана.

     «Я приветствую ясность в сегодняшних высказываниях Трампа и предлагаю совместной коалиции США и региона оказать давление на вооруженные силы Пакистана, чтобы обеспечить мир не только в Афганистане, но и всем регионе», — написал Карзай.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #афганистан #трамп #пакистан #карзай
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