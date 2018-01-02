В Калифорнии официально разрешили продажу марихуаны

Вашингтон, 2 января. С понедельника в американском штате Калифорния официально началась продажа марихуаны в рекреационных целях. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает телеканал «360».

Приобрести марихуану без назначения врача может любой желающий, достигший 21-летнего возраста. Канабис продают получившие от регулирующих органов штата лицензию магазины. С ноября 2016 года в штате разрешено хранение небольшого количества марихуаны и выращивание канабиса для личных нужд.

По данным местных СМИ, разрешение на продажу наркотика уже получили около 100 магазинов, большая их часть расположена в городах Санта-Крус и Сан-Диего. В Сан-Франциско и Лос-Анджелесе в ближайшие дни начнут принимать заявки на выдачу соответствующих лицензий.