Три человека пострадали при стрельбе в ночном клубе в США

Вашингтон, 2 января. В результате стрельбы в ночном клубе в городе Ньюберн, штат Теннеси три человека получили ранения. Об этом сообщает RT.

Стрельба произошла во время празднования Нового года в 03.00 по местному времени (12.00 мск) в ночном клубе Douglas Cafe. Ранения получили два полицейских и один посетитель заведения. Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние получивших ранения полицейских медики оценивают как стабильное.

Местные СМИ сообщают, что стрельба в ночном клубе началась до приезда полиции. В связи с происшествием задержан один человек. Правоохранительные органы ведут поиски еще двух подозреваемых.

Напомним, ранее сообщалось, что в штате Нью-Джерси 16-летний подросток на Новый год расстрелял из полуавтоматической винтовки свою семью.