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В Бразилии в результате тюремного бунта сбежали более 200 заключенных
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    В Бразилии в результате тюремного бунта сбежали более 200 заключенных

    3:37  2 Января 2018  /обновлено: 3:37  02 Января 2018
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    В Бразилии в результате тюремного бунта сбежали более 200 заключенных

    Бразилиа, 2 января. В результате беспорядков в тюрьме в бразильском штате Гояс погибли девять заключенных, более 200 покинули пенитенциарное заведение. Об этом сообщает телеканал Globo.

    Беспорядки вспыхнули из-за драки представителей двух враждующих банд. В результате столкновений погибли девять заключенных, 14 получили травмы. Из-за беспорядков сбежали 106 заключенных, 29 из них уже задержаны. Еще 127 заключенных во время бунта покинули тюрьму, но добровольно вернулись после подавления беспорядков.

    Напомним, осенью прошлого года в результате тюремного бунта в Мексике погибли 13 человек. Беспорядки начались с захвата заключенными троих охранников. Переговоры не привели к освобождению заложников, тогда против участников беспорядков применили силу.

    Автор: Виталий Малясев
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    #бразилия #беспорядки #погибшие #тюрьма
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