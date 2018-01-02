В Бразилии в результате тюремного бунта сбежали более 200 заключенных

Бразилиа, 2 января. В результате беспорядков в тюрьме в бразильском штате Гояс погибли девять заключенных, более 200 покинули пенитенциарное заведение. Об этом сообщает телеканал Globo.

Беспорядки вспыхнули из-за драки представителей двух враждующих банд. В результате столкновений погибли девять заключенных, 14 получили травмы. Из-за беспорядков сбежали 106 заключенных, 29 из них уже задержаны. Еще 127 заключенных во время бунта покинули тюрьму, но добровольно вернулись после подавления беспорядков.

Напомним, осенью прошлого года в результате тюремного бунта в Мексике погибли 13 человек. Беспорядки начались с захвата заключенными троих охранников. Переговоры не привели к освобождению заложников, тогда против участников беспорядков применили силу.