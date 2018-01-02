В Бангладеш открыли школу имени Ахмата Кадырова для беженцев из Мьянмы

Грозный, 2 января. На территории лагеря для беженцев из Мьянмы в Бангладеш открылась школа имени Ахмата Кадырова. Об этом сообщает пресс-служба главы Чечни Рамзана Кадырова.

В школе уже обучается 348 детей-сирот. В будущем количество учеников будет увеличено до тысячи. На первом этапе детей будут учить читать и писать.

«Это исключительно важно, если учитывать, что большинство из них вообще не имело возможности учиться, они также научатся читать Священный Коран», — заявил глава Чечни.

Также Рамзан Кадыров отметил, что всех учеников обеспечат школьной формой и двухразовым питанием.

Напомним, по данным ООН после вспышки насилия в штате Мьянмы Ракхай количество бежавших в Бангладеш представителей народности рохинджа достигло 650 тысяч человек. Ситуация в Мьянме обострилась, после того как представители «Араканской армии спасения рохинджа» 25 августа 2017 года совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. В ответ силы безопасности страны начали силовую операцию.