США пока не планируют передавать Пакистану обещанные $255 млн военной помощи

Вашингтон, 2 января. Власти США не планируют выплачивать 255 миллионов долларов, которые были обещаны Пакистану в рамках программы по поддержке борьбы с терроризмом. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

Как отметил представитель администрации Трампа, в настоящее время Белый дом не намерен выделять указанную сумму Пакистану, хотя передача данных средств была одобрена при составлении военного бюджета на 2016 год.

«Президент дал ясно понять, что США ожидают от Пакистана решительных действий в противостоянии террористам на своей территории и что действия Пакистана на данном направлении будут определять траекторию развития наших отношений, в том числе оказание в будущем содействия в обеспечении безопасности», – отметил представитель СНБ.

По его словам, в данный момент администрация Трампа хочет оценить «уровень сотрудничества со стороны Пакистана». Ранее президент США Дональд Трамп крайне критично отозвался о том, как Пакистан ведет борьбу с террористическими группировками.