Трамп заявил, что в Иране настало время для изменений

Москва, 2 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Ирана много лет страдал от репрессий, и теперь в стране настало время для перемен. Об этом со ссылкой на запись главы Белого дома в микроблоге Twitter сообщает RT.

В сообщении Трамп заявляет, что Иран терпит неудачу на всех уровнях и вспоминает заключенную при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме «ужасную сделку».

«Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Они нуждаются в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен», — написал Трамп.

Напомним, в Тегеране и ряде крупных городов Ирана с 28 декабря проходят масштабные акции протеста. По мнению ряда экспертов, к беспорядкам могут быть причастны США. Косвенно об этом свидетельствует официальная поддержка митингующих Вашингтоном.

Накануне стало известно, что один из участников акции протеста открыл огонь по сотрудникам полиции в иранском городе Неджефабад. В результате инцидента погиб один полицейский, трое стражей порядка ранены.