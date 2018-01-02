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Трамп заявил, что в Иране настало время для изменений
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    Трамп заявил, что в Иране настало время для изменений

    2:55  2 Января 2018  /обновлено: 2:55  02 Января 2018
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    Трамп заявил, что в Иране настало время для изменений

    Москва, 2 января. Президент США Дональд Трамп заявил, что народ Ирана много лет страдал от репрессий, и теперь в стране настало время для перемен. Об этом со ссылкой на запись главы Белого дома в микроблоге Twitter сообщает RT.

    В сообщении Трамп заявляет, что Иран терпит неудачу на всех уровнях и вспоминает заключенную при его предшественнике в Белом доме Бараке Обаме «ужасную сделку».

    «Иран терпит неудачу на всех уровнях, несмотря на ужасную сделку, заключенную с администрацией Обамы. Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Они нуждаются в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен», — написал Трамп.

    Напомним, в Тегеране и ряде крупных городов Ирана с 28 декабря проходят масштабные акции протеста. По мнению ряда экспертов, к беспорядкам могут быть причастны США. Косвенно об этом свидетельствует официальная поддержка митингующих Вашингтоном.

    Накануне стало известно, что один из участников акции протеста открыл огонь по сотрудникам полиции в иранском городе Неджефабад. В результате инцидента погиб один полицейский, трое стражей порядка ранены.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дональд трамп #сша #иран
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