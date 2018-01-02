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Сборная России сыграет с США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
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    Сборная России сыграет с США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

    2:33  2 Января 2018  /обновлено: 2:33  02 Января 2018
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    Сборная России сыграет с США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

    Москва, 2 января. Российская сборная сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со сборной США.

    В воскресенье российские хоккеисты уступили по буллитам сборной Швеции со счетом 3:4. В настоящее время сборная занимает третье место в подгруппе. В ночь на 3 января российской молодежной сборной предстоит встретиться с действующими чемпионами — сборной США. Игра состоится в американском городе Баффало в 04.00 мск.

    Тренер российской команды Владимир Браташ заявил, что с США будет играть тот же состав, что и со шведской командой.

    «Думаю, что изменений не будет, разве что минимальные. Пока их нет. На сегодня планируем тот состав, который вчера начинал. По содержанию матч со шведами был лучшим», — цитирует наставника российской команды сайт Федерации хоккея России.

    Автор: Виталий Малясев
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