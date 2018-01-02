Сборная России сыграет с США в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею

Москва, 2 января. Российская сборная сыграет в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею со сборной США.

В воскресенье российские хоккеисты уступили по буллитам сборной Швеции со счетом 3:4. В настоящее время сборная занимает третье место в подгруппе. В ночь на 3 января российской молодежной сборной предстоит встретиться с действующими чемпионами — сборной США. Игра состоится в американском городе Баффало в 04.00 мск.

Тренер российской команды Владимир Браташ заявил, что с США будет играть тот же состав, что и со шведской командой.