В Египте после нападения на алкогольный магазин скончались два человека

Каир, 2 января. При нападении двоих неизвестных на алкогольный магазин в столице Египта погибли два человека. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Al Arabiya.

Нападение произошло в районе аль-Умранийя на юге Каира. Двое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия по находившимся у алкогольного магазина людям. В результате нападения смертельные ранения получили два человека. Владелец магазина был ранен, но выжил.

Правоохранительные органы Египта выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее RT сообщила, что при нападении на банк в египетском городе Эль-Ариша ликвидированы три боевика. Террористы атаковали охранявший банк бронеавтомобиль. Боевики выпустили по машине реактивный снаряд и открыли огонь из огнестрельного оружия. В завязавшейся перестрелке ликвидированы трое нападавших, погиб служащий египетских войск МВД.