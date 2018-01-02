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Происшествия
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#Соцсети
«Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве
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    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    2:05  2 Января 2018  /обновлено: 2:05  02 Января 2018
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    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    Москва, 2 января. Россияне активно обсуждают в соцсетях марш националистов, устроенный на Украине в честь дня рождения Степана Бандеры. Особенно российских пользователей Интернета удивило отсутствие реакции на подобное мероприятие со стороны польского МИД.

    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    «Теперь у них это официально разрешено, Бандера - национальный герой, чему удивляться. Вон и полиция их охраняет. Посмотрим, что будет 9 мая. Кажется, никаких больше демонстраций в честь Дня Победы не будет», - пишет Сергей Горшков.

    Ряд пользователй призвал украинцев одуматься и прекратить героизировать пособников нацистов.

    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    «Украина, опомнись», - призывает mami198.

    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    «Ужас! Кто прошлое не помнит, у того нет будущего! Скоро «онижедети» обрушат всю Украину на головы миллионов украинцев. Впрочем, они уже это сделали», - констатирует Orange Puzzle.

    Другие отметили, что подобными шествиями Киев едва ли сможет улучшить реальное положение дел в стране.

    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    «После марша все дружной толпой платить за ЖКХ. А потом в Европу», - отмечает ВВП.

    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    «Ну, если населению нравится все это и оно молчит, то значит судьба у них такая», - пишет Gold Planet.

    Кроме того, россиян заинтересовала реакция (а точнее – ее отсутствие) со стороны польских властей.

    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    «Интересно, а поляков, как почетных гостей, пригласить не забыли на этот великий праздник», - интересуется Cyan Lamp.

    «Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

    «Посол Польши в Киеве ослеп, оглох и онемел на время», - отмечает Cyan Beer.

    Напомним, что марш националистов прошел в ряде украинских городов 1 января – в годовщину рождения главы УПА1 (запрещена в России) Степана Бандеры.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #украина #националисты #бандера #соцсети #марш #комментарии
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