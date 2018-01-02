«Украина, опомнись»: россияне отреагировали на марш в честь Бандеры в Киеве

Москва, 2 января. Россияне активно обсуждают в соцсетях марш националистов, устроенный на Украине в честь дня рождения Степана Бандеры. Особенно российских пользователей Интернета удивило отсутствие реакции на подобное мероприятие со стороны польского МИД.

«Теперь у них это официально разрешено, Бандера - национальный герой, чему удивляться. Вон и полиция их охраняет. Посмотрим, что будет 9 мая. Кажется, никаких больше демонстраций в честь Дня Победы не будет», - пишет Сергей Горшков.

Ряд пользователй призвал украинцев одуматься и прекратить героизировать пособников нацистов.

«Украина, опомнись», - призывает mami198.

«Ужас! Кто прошлое не помнит, у того нет будущего! Скоро «онижедети» обрушат всю Украину на головы миллионов украинцев. Впрочем, они уже это сделали», - констатирует Orange Puzzle.

Другие отметили, что подобными шествиями Киев едва ли сможет улучшить реальное положение дел в стране.

«После марша все дружной толпой платить за ЖКХ. А потом в Европу», - отмечает ВВП.

«Ну, если населению нравится все это и оно молчит, то значит судьба у них такая», - пишет Gold Planet.

Кроме того, россиян заинтересовала реакция (а точнее – ее отсутствие) со стороны польских властей.

«Интересно, а поляков, как почетных гостей, пригласить не забыли на этот великий праздник», - интересуется Cyan Lamp.

«Посол Польши в Киеве ослеп, оглох и онемел на время», - отмечает Cyan Beer.

Напомним, что марш националистов прошел в ряде украинских городов 1 января – в годовщину рождения главы УПА1 (запрещена в России) Степана Бандеры.

1 Организация запрещена на территории РФ.