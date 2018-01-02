Более тысячи автомобилей сожгли во Франции в новогоднюю ночь

Париж, 2 января. Хулиганы сожгли во Франции 1031 автомобиль в новогоднюю ночь. Об этом сообщает французское министерство внутренних дел.

Как сообщает пресс-служба французской полиции, в ходе беспорядков удалось задержать 510 человек. 250 машин были сожжен в Париже и его окрестностях.

Кроме того, как пишет телеканал «360», в городе Шампиньи-сюр-Марн хулиганы напали на патруль полиции. Стражам правопорядка удалось задержать троих нападавших, сейчас ведется поиск остальных преступников.

В прошлый Новый год, по данным французского МВД, в стране были сожжены или серьезно повреждены 945 машин. В 2013 году пострадали 1067 автомобилей, а в 2012 – 1193.