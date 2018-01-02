Банк ВТБ присоединил ВТБ 24 с 1 января

Москва, 2 января. Банк ВТБ присоединил к себе ВТБ 24 под общим брендом ВТБ. Интеграция состоялась 1 января, сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в финансовой организации, отделения ВТБ 24 продолжат свою работу в прежних офисах и по старому режиму, однако уже под новым брендом и логотипами. Отмечается, что список услуг не изменится, а клиентам не придется переоформлять документы.

Стратегия развития группы на 2017-2019 годы предусматривала интеграцию и построение единого универсального банка, пишет газета «Известия». Сообщается, что объединение банков позволит ВТБ сократить административные и хозяйственные расходы на 15 миллиардов рублей в 2019 году.