Польша не намерена принимать беженцев из мусульманских стран – премьер

Варшава, 2 января. Польша не собирается принимать беженцев из мусульманских стран, однако согласна принимать их с Украины, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, власти Польши намерены и дальше стоять на позиции, сформулированной правящей партией Польши «Право и справедливость», согласно которой Варшава не намерена принимать беженцев с Ближнего востока и Северной Африки.

«В то же время на восточных рубежах Европейского союза мы необычайно сильно участвуем в снижении напряжения, приняли уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины», – приводит слова Моравецкого RT.

Ранее Европейская комиссия подала в суд иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принимать беженцев в рамках общеевропейской программы.