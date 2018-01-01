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Пенсии в России с 1 января были увеличены на 4%
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    Пенсии в России с 1 января были увеличены на 4%

    23:59  1 Января 2018  /обновлено: 23:59  01 Января 2018
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    Пенсии в России с 1 января были увеличены на 4%

    Москва, 1 января. C 1 января в России выросли почти все виды пенсий. Отмечается, что рост пенсий обгоняет инфляцию.

    Выплаты по инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы на уровень выше предполагаемой инфляции в 2,6%. Для неработающих пенсионеров они будут увеличены на 3,7%, а социальные выплаты – на 4,1%. Средний размер пенсии по старости в России составит 14 тысяч рублей.

    С 1 августа также будут подняты пенсии для работающих пенсионеров, благодаря взносам работодателей в пенсионный фонд России. Сумма прибавки к пенсии составит до 244 рублей.

    Кроме того, выросла цена пенсионного балла – с 78,68 до 81, 49 рубля.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #пенсии #инфляция
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