Пенсии в России с 1 января были увеличены на 4%

Москва, 1 января. C 1 января в России выросли почти все виды пенсий. Отмечается, что рост пенсий обгоняет инфляцию.

Выплаты по инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы на уровень выше предполагаемой инфляции в 2,6%. Для неработающих пенсионеров они будут увеличены на 3,7%, а социальные выплаты – на 4,1%. Средний размер пенсии по старости в России составит 14 тысяч рублей.

С 1 августа также будут подняты пенсии для работающих пенсионеров, благодаря взносам работодателей в пенсионный фонд России. Сумма прибавки к пенсии составит до 244 рублей.

Кроме того, выросла цена пенсионного балла – с 78,68 до 81, 49 рубля.