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СК РФ начал проверку по факту гибели семи человек в Оренбургской области
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    СК РФ начал проверку по факту гибели семи человек в Оренбургской области

    0:00  2 Января 2018  /обновлено: 0:01  02 Января 2018
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    СК РФ начал проверку по факту гибели семи человек в Оренбургской области

    Москва, 2 января. Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели семи человек из-за отравления угарным газом в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

    «Вечером 1 января 2017 года в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района обнаружены тела семерых человек, в том числе троих несовершеннолетних детей», — передает RT сообщение ведомства.

    По итогам осмотр места происшествия было установлено, что дом отапливался с помощью газовой горелки в печи, однако задвижка дымохода печи была не полностью открыта, в результате чего угарный газ проник в помещение, что в конечном итоге привело к гибели семи человек.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #отравление #газ #ск рф #оренбургская область
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