СК РФ начал проверку по факту гибели семи человек в Оренбургской области

Москва, 2 января. Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели семи человек из-за отравления угарным газом в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Вечером 1 января 2017 года в жилом доме в селе Скворцовка Курманаевского района обнаружены тела семерых человек, в том числе троих несовершеннолетних детей», — передает RT сообщение ведомства.

По итогам осмотр места происшествия было установлено, что дом отапливался с помощью газовой горелки в печи, однако задвижка дымохода печи была не полностью открыта, в результате чего угарный газ проник в помещение, что в конечном итоге привело к гибели семи человек.



